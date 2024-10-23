Чем закончился сериал «Исчезнувшие»?

Наш ответ:

«Исчезнувшие» — детективный сериал, произведенный продюсерами из Новой Зеландии и Ирландии. В России шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Первый сезон, состоящий из шести эпизодов, вышел в 2023 году, тогда как второй стартовал 20 октября 2024 года. Поскольку сериал продолжается, пока нет информации о том, чем закончится эта история.



В первом сезоне детективы из Дублина Тео Рихтер, собиравшийся уйти на покой, отправляется в Новую Зеландию, чтобы взяться за расследование пропажи там ирландцев Ронана и Шинейд. Они исчезли в местности, где такие инциденты уже происходили. Трупы пропавших находили у водопада, тогда как в горле у них обнаруживали креста из птичьих костей. Напарницей Рихтера становится местная сыщица Диана Гуйя. В шестой серии выясняется, что Ронана убил мэр Кен, тогда как Валери избавилась от улик и обставила преступление по образцу убийств из прошлого. Ронан, который оказался наркодилером, шантажировал Кена. Между ними произошла стычка, в результате которой Кен зарезал Ронана. В кульминационной сцене Тео и Диана разоблачают Кена. Он стреляет в Валерию, а затем пытается совершить самоубийство. Ему мешает Шинейд, так что в итоге Кен оказывается арестован. Валерия выживает. Тео и Диана празднуют раскрытие дела. Собираясь улететь из Новой Зеландии, Тео звонит Эйлин. Затем следует кадр с ее окровавленным телефоном — очевидно, она была убита. Судя по всему, во втором сезоне Тео будет расследовать это преступление.