Чем закончился сериал "Ищейка"?

Наш ответ:

Детективный хит «Ищейка» не собирается останавливаться на достигнутом — впереди зрителей ждут новые сезоны и захватывающие повороты в жизни ключевых героев.



История начинается с того, как подполковника полиции Александру Кушнир переводят из столицы в небольшой приморский город на Черноморском побережье. Новая начальница уголовного розыска сразу вызывает у местного мужского коллектива недоверие и вопросы к её методам работы. Но Александра не привыкла отступать: обладая острым умом и глубоким знанием человеческой психологии, она раскрывает самые запутанные преступления, завоевывая уважение коллег. А вот на личном фронте у неё не всё так гладко — здесь интриг и загадок порой больше, чем в расследованиях.