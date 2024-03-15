Меню
Чем закончился сериал "Инъекция любви"?

15 марта 2024
Наш ответ:

Анна покидает свое прошлое, надеясь избежать предательства и неприятностей, но трудности настигают вновь ее настигают. Возникают споры между отцом и дочерью из-за их принципиальных разногласий в работе. Анне не нравится нарушение инструкций, такое как привоз детей во взрослую больницу из-за отсутствия детского отделения в городе. Отец считает, что если принципы мешают нормальным человеческим отношениям, это может привести к профессиональной неадекватности. Кроме того, Смолин пытается дискредитировать Анну.

Вскоре ее похищают из-за долга Кирилла перед криминальным авторитетом. Анна пытается убедить злоумышленников, что не имеет со своим мужем ничего общего, но аргументы оказываются недостаточно убедительными. Вскоре Глебу удается отследить ее местоположение по геолокации. Как оказалось, за похищением стоит Юрий Николаевич. Злоумышленник отпускает пленницу, когда его люди находят Кирилла и забирают украденные им драгоценности. Глеб делает Анне предложение и она его принимает. Также героиня становится заведующей хирургическим отделением.

