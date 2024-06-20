Меню
Чем закончился сериал «Игра на выживание»?

20 июня 2024
«Игра на выживание» — российский остросюжетный сериал в жанре психологического триллера, стартовавший в 2020 году. На данный момент шоу состоит из двух сезонов, тогда как третий пребывает в разработке.

Первый сезон повествует о шестнадцати участниках реалити-шоу с призовым фондом в размере 1 млн евро. Задача конкурсантов состоит в том, чтобы «дойти до конца и остаться человеком» в дикой тайге без еды, личных вещей и электронных приспособлений. Поделившись на команды, участники адаптируются на новом месте и поселяются в отведенных для них мельнице и доме. Однако утром обнаруживается, что съемочная команда пропала, так что телепроект превращается в смертельно опасную игру, наградой в которой будет сохранение жизни.

Во втором сезоне таинственные организаторы шоу продвигают версию о том, что из всех участников в живых остался лишь фотограф Николай Суббота, тогда как остальные погибли еще до начала состязания. Чтобы якобы почтить их память, проект запускается вновь. Теперь конкурсантов десять, в том числе родственники погибших. В то же время Суббота пытается разоблачить организаторов смертельного шоу, объединяясь с прокурором. В итоге Суббота вынужден вернуться в игру.

В финальной серии второго сезона две группы конкурсантов воссоединяются. Суббота и Ольга Кемпиннен садятся на поезд, хотя понимают, что именно этого от них ждут организаторы. В поезде Суббота встречает свою возлюбленную из первого сезона Татьяну Новак, которую он считал погибшей. Поезд заблокирован, из него невозможно выбраться. Также на борту пребывает ведущий шоу, на котором размещена взрывчатка. Татьяна убивает ведущего, чтобы деактивировать таймер бомбы, но это не помогает. После участник Клим Сазонов пробирается в кабину машиниста и отцепляет вагоны поезда, в котором находятся бомба и остальные конкурсанты. Однако такая хитрость была предусмотрена организаторами. Заложенная в кабине другая бомба взрывается, Сазонов погибает, тогда как таймер бомбы в составе останавливается. Суббота, Татьяна, Ольга и Юра Приходько выходят из поезда. Их подбирают друзья Субботы. Вместе они отправляются в штаб организаторов, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Но помещение оказывается пустым. На выходе участников встречает модератор, в котором Ольга узнает своего отца, считавшегося давно погибшим. При этом он совершенно не постарел. Затем участников и отца Оли усыпляют газом.

