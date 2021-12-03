Меню
Чем закончился сериал «Хеппи-энд»: краткое содержание

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Показ финальной, восьмой серии состоялся 20 мая 2021 года на сервисе more.tv. Главные герои «Хеппи-энда», Лера и Влад, понимают, что их дороги разошлись. Они решают начать новую жизнь. Лера, вдохновленная рассказами Эдика и его роскошной жизнью, собирается уйти из вебкама в индустрию фильмов для взрослых. Она соглашается на участие в съемках фильма для взрослых. Влад тем временем возвращается к себе домой, в провинцию, с твердым намерением забыть последние месяцы своей жизни как страшный сон. Однако вскоре он осознает, что Лера нуждается в его помощи, и едет в Москву. Героиня и сама, оказавшись на съемочной площадке, пугается и убегает.

Спасая ее от преследователей, Влад, по всей вероятности, погибает.

