Чем закончился сериал «Горное солнце»?

Наш ответ:

«Горное солнце» — российский мелодраматический мини-сериал, вышедший 5 апреля 2025 года. Главной героиней выступает художница Нина Шишкина, которая живет вместе с мамой Катей и бабушкой Елизаветой. Казалось бы, жизнь Нины складывается наилучшим образом. У нее есть дружная семья, увлекательная работа в галерее, импозантный жених Сева. Однако на деле Нина является пленницей родственников, которые держат ее жизнь под строгим контролем. Кроме того, в галерее платят мало, а Сева — скучный парень, помешанный на карьере.



Жизнь Нины меняется, когда она берется организовать выставку художника из Казахстана по имени Алекс Бертран. На одном из его полотен Нина неожиданно узнает свою мать в молодости. Выясняется, что в далеком прошлом этот портрет Алекс написал по заказу настоящего отца Нины в лице парня Алмаза Алиева, который ныне является крупным олигархом. Нина тайком едет в Казахстан, чтобы встретиться с отцом, о котором она ничего не знает.



Заканчивается сериал тем, что Нина открывает собственную выставку. Все персонажи собираются на этом мероприятии. Сева сошелся с Динарой. Алмаз выздоровел и воссоединился с Катей. Нина же обрела возлюбленного, коим стал Камиль.