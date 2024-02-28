Чем закончился сериал "ГДР"?

Наш ответ:

Сериал "ГДР" стал лучшим стартом в российском кинематографе в начале 2024 года. В финале главный герой, Константинов, попадает в архив КГБ, чтобы возобновить дело полковника Корнейчука за 1987 год, раскрыв его внедрение сотрудника.



Нечаев вывозит Маркуса Вольфа, уклоняясь от слежки. Ингрид передает Свете "зараженное" письмо от Саши, в результате чего происходит столкновение, и девушки оказываются за окном. Жданов спасает Свету, вытаскивая ее обратно в палату.



Константинов находит доказательства предательства Жданова и предупреждает Нечаева. Юрий отводит Свету в новую квартиру, где она встречается с Лизой, связной Нечаева. Генерал Черных проводит обыск квартиры Нечаева, находя подозрительные предметы.



Лиза организовывает встречу Нечаева с его супругой, раскрывая план Черныха. Нечаев реконструирует моменты убийства Джека Эванса, раскрывая интригу с Лукьяновым. Группа вторгается в архив ГДР, где раскрывают необходимые документы.



Чигирь держит основную папку, Лукьянов передает ее Черныху. Затем Аликин задерживает Лукьянова, раскрывая план Черныха. Жданов рассказывает о том, как Черных использовал Светлану как аналитика, шифруя информацию в часах.



Хельга передает Нечаеву часы Маркуса с координатами настоящего архива Штази. В знак благодарности Вольф просит передать кассету в Кремль для предотвращения войны. Нечаев встречается с Горбачевым, раскрывая запись о планах США по разрушению Советского Союза. В итоге Горбачев объявляет об окончании своей деятельности как президента СССР.