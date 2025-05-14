Меню
Чем закончился сериал «Формула преступления»?

Чем закончился сериал «Формула преступления»?

Олег Скрынько 14 мая 2025 Дата обновления: 14 мая 2025
Наш ответ:

«Формула преступления» — российский детективный сериал, действие которого разворачивается в конце XIX века. Первый сезон вышел в 2022 году, а второй — в 2025 году. Главной героиней выступает выпускница юридического факультета Сорбонны Анастасия Ардашникова, которая, вернувшись из Парижа в Санкт-Петербург, берется за расследование преступлений.

В заключительной серии второго сезона Самарин сознается, что изготавливал фальшивые облигации по приказу Казимира. Анастасия устраивается на работу в «Золотой рубль», чтобы обналичить эти облигации, но в дальнейшем ее и ее отца похищает Лаура. Об этом узнает Виноградов. Замешанный в преступных махинациях Коневский страшится, что его разоблачат. Лаура убивает банкира и пленяет Анастасию. Коневский прощается с Лаурой и предлагает Виноградову вернуть деньги взамен на пост премьер-министра. Анастасия пишет Тарасу об исчезновении отца. Тарас ищет Анастасию. В итоге Ардашниковых освобождает Коневский. Он признается Анастасии в чувствах к ней, но вмешивается Лаура. Завязывается схватка, раздаются выстрелы. Тарас с приставами спасает Анастасию. Тарас просит Виноградова восстановить его на службе и дать Анастасии официальное разрешение на ведение расследований. Он также делает Анастасии предложение.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Формула преступления
Формула преступления детектив, мелодрама, исторический
2022, Россия
9.0
