Чем закончился сериал «Фишер»?

Наш ответ:

«Фишер» — российский многосерийный детективный триллер, вышедший в 2023 году в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск», Wink и more.tv. В 2025 году должен выйти второй сезон. Действие стартует в 1986 году. В центре сюжета — расследование серии убийств мальчиков-подростков в районе дач на Рублевском шоссе. Маньяка, получившего прозвище Фишер, выслеживают сыщик Валерий Козырев, его напарник Евгений Боков и молодая следователь Наталья Добровольская. Заканчивается первый сезон тем, что главным героям удается узнать, кто стоит за серией жестоких убийств. Преступником является конюх Сергей Головкин. Его арестовывают в момент, когда он с коллегами отмечает получение премии как выдающемуся зоотехнику. При этом в плену у Головкина оказывается Наталья. Она связанная лежит в погребе под его гаражом вместе с тремя мальчиками, двое из которых скончались. Козырев и Боков вызволяют Наталью и спасенного ею мальчика.