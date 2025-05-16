Меню
Чем закончился сериал "Диверсант"?

Чем закончился сериал "Диверсант"?

16 мая 2025
Наш ответ:

Сюжет сериала «Диверсант» завершается на высокой ноте, подводя итог судьбам главных героев. Всё начинается с того, как Леонид Филатов и Алексей Бобриков, выпускники разведшколы, едут к месту службы. Внезапный обстрел — Бобриков погибает, а его документы присваивает случайный сержант-попутчик. Молодых бойцов берёт под крыло опытный разведчик Григорий Калтыгин. Вместе они проходят всю войну, участвуя в сложных операциях на территории Польши, Крыма и Восточной Пруссии.

Лже-Бобриков одержим идеей добраться до Берлина, на Leipziger Straße, 13 — туда, где когда-то жила его семья. Его отец был оклеветан и выдан как «шпион», а мальчик вырос с жаждой мести. Однако, когда наступает момент расплаты, он не решается убить старушку, виновную в трагедии. После Победы судьбы героев расходятся: Калтыгин оказывается в больнице с надломленной психикой, Филатов становится музыкантом, а Алексей попадает в лагерь по обвинению в измене. Тем не менее, спустя годы они снова объединяются — теперь уже чтобы ликвидировать банду в Ростове-на-Дону. Успешно завершив операцию, разведчики отправляются в Аргентину, где скрываются бывшие нацисты — возможно, впереди их ждёт новое задание.

