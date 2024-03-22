Чем закончился сериал «Девушки с Макаровым»?

Наш ответ:

«Девушки с Макаровым» — комедийный сериал о полиции, выходящий на телеканале ТНТ. На данный момент шоу состоит из четырех сезонов. Это история о майоре Павле Макарове, который является начальником уголовного розыска ОМВД Бутово. По сюжету он вынужден взять в свою команду четырех молодых выпускниц Академии МВД, чтобы вместе с ними раскрывать криминальные дела.



В четвертом сезоне все девушки уже дослужились до звания старшего лейтенанта. Под руководством Макарова они отлично выполняют свою работу, параллельно занимаясь обустройством личной жизни. Главной темой сезона становится именно личное счастье. Сам Макаров тоже вступает в новые романтические отношения, но прошлое тоже дает о себе знать. В итоге Саша Попова сошлась с преуспевающим актером, а застенчивая Олеся Верба встретила надежного дежурного. Аня Туркина вышла замуж. Она устроила пышную свадьбу, которая едва не сорвалась, но ситуация была исправлена. Катя Синицкая пока не нашла избранника, но продемонстрировала свое умение красиво петь. Что до Макарова, то он решил выбрать не Марго, а Леру.