Чем закончился сериал "Дайте шоу"?

«Дайте шоу» - популярная отечественная новинка, которая продолжает выходить на стриминговой платформе Иви. Финальная серия первого сезона выйдет 13 декабря, поэтому концовка на данный момент неизвестна.
Молодая певица обвиняет известного поп-артиста в насилии, намереваясь рассказать о случившемся широкой публике. По совету журналиста она соглашается участвовать в записи популярного ток-шоу, чтобы поделиться своей историей. Однако вскоре становится очевидно, что истина никого не интересует: продюсеры ищут лишь способ взвинтить рейтинги, журналист стремится использовать скандал для карьерного роста, а команда артиста готовит прямой эфир, чтобы восстановить его репутацию. Удастся ли ей выпутаться из непростой истории – зрители узнают 13 декабря на Иви.
Авторизация по e-mail