Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал "Дайте шоу"?

Чем закончился сериал "Дайте шоу"?

Олег Скрынько 9 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Дайте шоу» - популярная отечественная новинка, которая продолжает выходить на стриминговой платформе Иви. Финальная серия первого сезона выйдет 13 декабря, поэтому концовка на данный момент неизвестна.

Молодая певица обвиняет известного поп-артиста в насилии, намереваясь рассказать о случившемся широкой публике. По совету журналиста она соглашается участвовать в записи популярного ток-шоу, чтобы поделиться своей историей. Однако вскоре становится очевидно, что истина никого не интересует: продюсеры ищут лишь способ взвинтить рейтинги, журналист стремится использовать скандал для карьерного роста, а команда артиста готовит прямой эфир, чтобы восстановить его репутацию. Удастся ли ей выпутаться из непростой истории – зрители узнают 13 декабря на Иви.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Дайте шоу
Дайте шоу комедия, драма
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше