Чем закончился сериал «Дашкина любовь»?

«Дашкина любовь» — российский мелодраматический мини-сериал из четырех эпизодов, вышедший 8 февраля 2025 года. По сюжету главная героиня Даша Демьянова давно влюблена в Диму Захарова, который является бойфрендом ее родной сестры Ольги. При этом Оля то и дело отказывается вступать с Димой брак, но и отношения эти не прекращает. Однажды так случается, что Дима и Даша проводят ночь вместе. После они решают обо всем забыть, но слухи о произошедшем достигают Оли. Оля и строгая мать девушек Евгения выгоняют Дашу из дома. Бабушка Таимия пытается всех примирить, но тщетно. Тогда Даша едет в Ивкино, где встречает художника Илью, а затем обнаруживает, что беременна.



Даша переживает массу испытаний, включая смерть бабушки, но закончилась эта история хорошо. Дима создал инновационное приложение и получил престижную работу. В итоге он признался Даше в любви и поклялся принять ее сына Егора как своего. Даша же раскрывает Диме правду о том, что он и есть отец мальчика. Дима счастлив. Ольга тоже забеременела, но решила сделать аборт. Операция прошла неудачно, но Олю удалось спасти. Оля и Евгения помирились с Дашей.