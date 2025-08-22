Чем закончился сериал «Чистые руки»?

Наш ответ:

«Чистые руки» — российский сериал, в котором сочетаются историческая драма и триллер. Премьера состоялась 5 августа 2024 года.

О чем сериал

Действие разворачивается в СССР в 1980 году. Это история о вчерашних блестящих студентах-физиках, на которых теперь возлагаются большие надежды. Однако настал момент, когда их знания и умения потребовались КГБ. Страна ведет подготовку к Олимпиаде, но за этим праздником спорта скрывается соперничество сильнейших государств мира. В результате главные герои оказываются по разные стороны баррикад.

Что будет в концовке?

Вика и Леша собираются уехать в Германию. Вика прощается с Жорой, который так ее и не поцеловал. Сотрудники КГБ задержали Катю и не дали ей покинуть Советский Союз. ГКБ шантажирует Йоргена тем, что ребенок Кати от него, а муж Кати об этом не знает. В итоге ребенок оказывается в детском доме. Йоргена вынуждают подставить Василия Максименко. Йорген соглашается это сделать, чтобы Катю освободили.

Задолжавший бандитам Тоха Лопатин задумывает ограбить квартиру Жоры и Марины, но Фикса говорит, что сам это сделает. Жора обвиняет Зинчука в том, что Катю не выпустили из Германии. От отвечает, что она сама виновата, поскольку виделась с иностранцем. Инна узнает, что у Вадима болезнь Альцгеймера, но он признается, что это не так. Инна влюбилась в другого мужчину и хочет выйти за него замуж. Вадим собирается уйти, но Инна просит его задержаться. После она сообщает Боровому, что готова сыграть с ним свадьбу.

КГБ собирается ликвидировать Максименко. Это должен сделать Лопатин. Жора стремится увидеться с Викой до ее отъезда. Она обо всем догадывается, но не приходит. Жора возвращается домой и уверяет спящую Марину, что у них все наладится. Богушевский выследил Марту, убил ее, а затем совершил самоубийство. Леша решает уйти от Вики.

Михаил зовет Марину провести вместе ночь, но она отказывается и утверждает, что лишь хотела насолить мужу. Йорген отчитывается перед КГБ, что сделал все, что было ему велено, Кате позволяют вернуться в СССР. Фикса тем временем проникает в квартиру Марины, а следящий снаружи Тоха замечает, что Марина направляется туда же.

Леша и Хельга готовятся убить Максименко, но в последний миг Леша осознает, что не может пойти на это. Хельга направляет на него пистолет. Виктория запрашивает политическое убежище и сообщает о готовящемся убийстве Максименко. Ее уверяют, что Макисменко в безопасности. Лопатин стреляет в Максименко. Марина сталкивается в своей квартире с Фиксой, тот бьет ее ножом. Врывается Тоха и убивает Фиксу. Марина погибает, Тоха арестован. Параллельно в Германии задерживают Лешу за убийство Максименко. Зинчук встречается с Рэйчел и дает ей билеты в Сингапур. Жора покидает КГБ и возглавляет научную лабораторию.