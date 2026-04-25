Чем закончился сериал «Целую, Китти»?

Подростковая романтическая драма «Целую, Китти» (XO, Kitty) — спин-офф фильмов «Всем парням, которых я любила раньше» — вышла на Netflix и получила два полных сезона. Третий сезон снят и находится на стадии постпродакшна.

В финале первого сезона Китти покидает школу KISS в Сеуле. Она летит домой, а рядом в самолёте оказывается Минхо, который признаётся ей в чувствах. При этом Китти ещё не до конца разобралась в своих отношениях с Дэ и в том, что она чувствует к Юри.

Второй сезон углубляет эту путаницу: Китти окончательно расстаётся с Дэ и осознаёт свои чувства к Минхо. Параллельно раскрываются тайны, связанные с её покойной матерью. Финал второго сезона оставляет открытым вопрос, с кем Китти будет в итоге, и подбрасывает несколько новых интриг — явный задел под продолжение.

Третий сезон снимался в Сеуле весной-летом 2025 года. Дата выхода пока не объявлена.