Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Колония» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился сериал «Целую, Китти»?

Чем закончился сериал «Целую, Китти»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

Подростковая романтическая драма «Целую, Китти» (XO, Kitty) — спин-офф фильмов «Всем парням, которых я любила раньше» — вышла на Netflix и получила два полных сезона. Третий сезон снят и находится на стадии постпродакшна.

В финале первого сезона Китти покидает школу KISS в Сеуле. Она летит домой, а рядом в самолёте оказывается Минхо, который признаётся ей в чувствах. При этом Китти ещё не до конца разобралась в своих отношениях с Дэ и в том, что она чувствует к Юри.

Второй сезон углубляет эту путаницу: Китти окончательно расстаётся с Дэ и осознаёт свои чувства к Минхо. Параллельно раскрываются тайны, связанные с её покойной матерью. Финал второго сезона оставляет открытым вопрос, с кем Китти будет в итоге, и подбрасывает несколько новых интриг — явный задел под продолжение.

Третий сезон снимался в Сеуле весной-летом 2025 года. Дата выхода пока не объявлена.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Целую, Китти
Целую, Китти драма, комедия, мелодрама
2023, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 57 комментариев
В каком порядке смотреть киновсленную Marvel (КВМ) по хронологии? 18 комментариев
Так все таки сняли продолжение сериала Анна детектив 3 или нет? 3 комментария
Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме
Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни
Даже старые одеяла вновь пахнут свежестью: 6 простых хитростей помогают освежить их от пыли без стирки
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
Человек вампиру — волк: отец Беллы в «Сумерках» скрыл страшную правду о прошлом дочки, и это частично подтвердила даже Стефани Майер
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше