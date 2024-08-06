Чем закончился сериал «Бахар»?

Наш ответ:

«Бахар» (2024) — турецкий драматический сериал, состоящий на данный момент из одного сезона, в который вошли 16 эпизодов. Это история о домохозяйке по имени Бахар, которая в прошлом ради своей семьи отказалась от медицинской карьеры. Когда же главная героиня оказывается перед лицом смерти, она решает кардинально изменить свою жизнь, вернувшись к медицинской карьере. Стремясь реализовать свою давнюю мечту, Бахар преодолевает многочисленные трудности. Так, выяснилось, что ее супруг Тимур оказался не тем человеком, каким она его считала. Кроме того, у Бахар были обнаружены проблемы со здоровьем.



В концовке первого сезона состояние Бахар ухудшается, ей требуется операция. Параллельно женщина разводится с мужем через суд. В зале суда адвокат Тимура заявляет, что Бахар изменяла супругу. В качестве подтверждения адвокат демонстрирует фото, на которых Бахар запечатлена с Эвреном. Бахар не рассказывала Тимуру о своем тяжелом состоянии, но он узнает об этом от Эврена. Бахар требуется донор печени. Невра позволяет Тимуру стать донором для Бахар. Выясняется, что поделиться своей печенью с Бахар может и Эврен. Он готов пойти на такой шаг. Дора сообщает Тимуру, что Энвер — это Али. Также Дора отдает Бахар ее снимок с Эвреном. Дора оставляет Тимура и улетает из страны.



В то же время Сирен обнаруживает, что беременна, но не рассказывает об этом Уразу. Рюзгар стремится помирить Умай и Парлу, заперев их в автомобиле. В итоге Умай и Парла действительно примиряются, но после из-за небрежности Рюзгара попадают в автокатастрофу.



Тимур просит Бахар принять его печень в обмен на развод. В итоге Бахар соглашается. В ходе операции у Тимура случается анафилактический шок. Эврену не удается взять у него донорский материал. Бахар начинает истекать кровью.