Чем закончился сериал «Аутсорс»?

Наш ответ:

«Аутсорс» — российский криминально-драматический сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре Okko в 2025 году. Действие разворачивается в 1996 году в пенитенциарном учреждении, где проводятся смертные казни. По сюжету новый работник в лице Кости Волкова, объединившись с прокурором Андреем Зуевым, надзирателем Сашей и другими, запускает бизнес, отдавая право приводить высшую меру наказания в исполнение тем, кто пострадал от злодеяний осужденных на смерть преступников.



В заключительной серии из-за разногласий сообщники собираются убить Костю. Узник доктор Высоков по просьбе Петра делится рецептом яда. Костя тем временем выгоняет Нину. Наташа, невеста Саши, крадет деньги мужа. В баре она встречает жену Вадима, рассказывает ей об изнасиловании и признается, что рада его смерти. Глава тюрьмы Битюгов организует для японских туристов экскурсию, в ходе которой те насмерть избивают заключенного, но щедро за это платят.



Саша отказывается лично убить Костю. Нина крадет деньги у матери Ромы и сбегает, а Наташа в итоге возвращается к Саше, извиняется и вкалывает Косте яд. Подельники довольны тем, как обставили ситуацию, но все рушится, когда в стране отменяют смертную казнь. После этого некий заключенный врывается к Битюгову, расстреливает всех и совершает самоубийство. Выясняется, что его направил выживший и жаждущий мести Костя, по ходу сериала превратившийся в манипулятора.