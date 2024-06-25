Чем закончился сериал «Апостол»?

Наш ответ:

«Апостол» — российский сериал из двенадцати эпизодов, вышедший в 2008 году. По сюжету в начале Великой Отечественной войны нацисты отправляют в Советский Союз своего шпиона, но тот проваливает миссию и попадает в плен к НКВД. Диверсантом оказывается русский вор в законе Петр Истомин. Пытаясь бежать, он погибает. Чтобы выйти на других немецких шпионов, вовлеченных в диверсию, правоохранители обращаются к брату-близнецу злодея Павлу Истомину. Оставив работу в сельской школе, он под видом брата проникает в немецкую шпионскую сеть и тем самым ставит свою жизнь под угрозу. Его задание состоит в ликвидации руководителя диверсантов Отто фон Гельдриха.



В финальной серии раненный Павел, заполучив секретные документы, вместе с диверсантом Машкой оказывается в Иране. Там Павел собирается обменять документы на безопасность жены и сына. Однако вместо капитана НКВД Хромова к нему прибывают другие агенты, задача которых состоит в уничтожении Павла. Обнаруживается, что Хромов, которого сочли предателем, выполнял тайную миссию Берии, тогда как Гельдрихом оказывается отец Павла. В концовке реабилитированный Хромов встречается с Павлом и сообщает ему, что Гельдрих был убит в Лондоне. Также Павел воссоединяется с женой и сыном на морском побережье.