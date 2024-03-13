Чем закончился сериал «Анна-детективъ»?

Наш ответ:

«Анна-детективъ» — российский детективный сериал, действие которого разворачивается в конце XIX века в провинциальном городке Затонск. Главными действующими лицами являются местная смышленая девушка Анна Миронова и сыщик Яков Штольман. Он прибывает в Зантонск из Петербурга для расследования серии преступлений. Заметив неординарное мышление Анны и ее способность предвидеть будущее, Штольман привлекает девушку к своей работе.



Первый сезон «Анны-детектива» появился в 2016 году, тогда как второй, насчитывающий сорок эпизодов, выходил с осени 2020-го по весну 2021 года. На протяжении всего второго сезона заглавная героиня и Штольман пытались выследить коварного и хитроумного преступника. В итоге они решили использовать Анну в качестве приманки, но злодей оказался хитрее, одержав в этой детективной схватке победу. Такая обескураживающая концовка расстроила многих зрителей. Вероятно, создатели рассчитывали продолжить историю в потенциальном третьем сезоне.