Чем закончился сериал «Афоня»?

«Афоня» — российское многосерийное комедийное фэнтези, стартовавшее 31 марта 2025 года на телеканале ТНТ. Сезон состоит из тринадцати эпизодов. Шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах PREMIER и «Иви».



Это история о добродушном пенсионере Валентине Семеныче, который в прошлом работал педиатром. Его супруга ушла из жизни несколько лет назад, так что теперь герой проживает в однокомнатной квартире в хрущевке, а его единственным собеседником становится сварливый домовенок по имени Афоня. Афоня работает сказочном в ГБУ «Жилищник». Однажды Афоня делает Семенычу подарок — трехкомнатную квартиру в новостройке. Однако новое жилье подразумевает и новые проблемы как для Семеныча, так и для Афони. В заключительной серии премию «Золотой домовенок» получает Иннокентий. Расстроенная Кикимора в слезах уходит, а Афоня решает остаться в доме. Татьяна узнает, что ее экс-муж живет с домовым, а Семеныч спасает ее внучку и тем самым завоевывает ее одобрение.