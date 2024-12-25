Меню
Чем закончился сериал «13 клиническая. Начало»?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«13 клиническая. Начало» — российский мистический сериал, вышедший 19 декабря 2024 года в онлайн-кинотеатре «Иви». Сезон состоит из 8 эпизодов. Это приквел сериала «13 клиническая» (2022). Действие разворачивается в советские времена. В центре сюжета — исследования сверхъестественного, которыми, следуя распоряжению свыше, занимаются врачи, готовые ко встрече с необъяснимым. Главной героиней выступает психоневролог Яна, переживающая тяжелые времена. Она прибывает в больницу, чтобы помочь Брежневу, ставшему жертвой демона, но вскоре узнает, что ее сын стал пленником самого Люцифера. Чтобы спасти ребенка, она вынуждена стать носительницей демона. Кроме того, Яна занимает пост главврача первой в истории мистической больницы.

Ирина и Яна по просьбе Гюзель спасают мертворожденную девочку. В то же время Илье угрожает демон, а Глеб заключает договор в Астаротом. Гюзель призывает Яну принести спасенного младенца в жертву, но та отказывается. В НИИ прибывают представители ГЛАВКа. Проинспектировав Илью, они отбирают у него оружие и заставляют оставаться в своем кабинете. Яна приходит к Глебу и требует вернуть ей сына, как было оговорено ранее. Астарот, поглотивший Глеба, отказывается, ведь Яна договаривалась не с ним. Происходит стычка, в которой побеждает Астарот. Очнувшись, Яна сражается с Глебом в потустороннем мире. Гюзель посылают спасти сына Ивана, но неудачно. К делу присоединяется Ирина. Она возвращает малыша в свой мир, но вынуждена противостоять Тамаре, которая стала на сторону Асторота. Яна в итоге одолевает Глеба, пронзив его мечом, а затем возвращается в НИИ. Тамару и труп Глеба запирают в подвале. Ирина оставляет младенца себе и дает ей имя погибшей дочери. Яна воссоединяется с сыном.

