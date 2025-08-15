Меню
Чем закончился первый сезон сериала «Уэнсдэй»?

Чем закончился первый сезон сериала «Уэнсдэй»?

15 августа 2025
Наш ответ:

«Уэнсдэй» — американский сериал, в котором сочетаются хоррор, детектив, подростковая драма и комедия. Проект входит во франшизу «Семейка Аддамс» и повествует о приключениях юной Уэнсдэй Аддамс в исполнении Дженны Ортеги.

Что было в первом сезоне?

В концовке дебютного сезона Уэнсдэй раскрывает, кто же скрывается под личиной зловещего монстра по имени Хайд. Этим человеком оказывается сын шерифа Тайлер, но действовал он по наущению Мэрилин Торнхилл. Также выясняется, что Мэрилин в действительности является Лорел Гейтс, сестрой Гарретта Гейтса. Она задумала вернуть к жизни Крэкстоуна и уничтожить академию «Невермор» и всех изгоев. Уэнсдэй, Энид и другие ей помешали. В финале Уэнсдэй получает таинственное сообщение, что за ней установлена слежка. Тайлер тем временем начинает превращаться в Хайда, находясь в полицейской машине.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Уэнсдэй
Уэнсдэй комедия, детектив, фэнтези
2022, США
9.0
