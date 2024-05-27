Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился первый сезон сериала "Тень Чикатило"?

Олег Скрынько 27 мая 2024 Дата обновления: 27 мая 2024
Наш ответ:

Попцов, страдая от полового бессилия, проваливает нападение на девушку. Врач назначает ему препарат, и Попцов испытывает его на Тамаре. Ковалев сомневается в причастности Попцова из-за недостатка доказательств.

Милиция находит врача Попцова, который рассказывает о его заболевании. Ковалев организует наблюдение за Попцовым, который пытается напасть на девушку у заправки, но его арестовывают сотрудники милиции.

В СИЗО Попцов признается в убийствах около ста женщин в обмен на смягчение приговора. Он детализирует 22 убийства, но Тамара отказывается свидетельствовать против него. Суд приговаривает Попцова к пожизненному заключению, и он заявляет о готовности признаться в дополнительных убийствах.

