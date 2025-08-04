Чем закончился первый сезон сериала «Открытый брак»?

Наш ответ:

«Открытый брак» — российский сериал, в котором сочетаются драма, мелодрама и комедия. Первый сезон вышел в онлайн-кинотеатре Okko в 2023 году. Главными героями выступают зажиточные супруги Сева и Оксана, проживающие в Москве с тремя детьми. Кажется, что это идеальная семья, но на деле главные герои все больше отдаляются друг от друга вследствие накопившихся разногласий и понизившейся самооценки. В результате Оксана изменяет мужу и сама же в этом ему признается. Чтобы выйти из тупика, Оксана предлагает Севе попробовать открытый брак, то есть возможность проводить также время с другими людьми на стороне. Сева со скрипом соглашается, хотя он тоже не был верен жене. Таким образом, герои пробуют нечто неведомое и пытаются совладать с обретенной свободой.



Как и название проекта, концовка первого сезона остается открытой. Сева и Оксана селятся в отдельные квартиры, но разводиться собираются. Они решают придумать собственную формулу супружеского счастья. Однако зрителю нужно самому поразмыслить, окажется ли этот эксперимент удачным.



10 июля 2025 года стартовал второй сезон под названием «Акт второй». Это новая история с другими персонажами, которые попадают в похожую ситуацию.