Чем закончился первый сезон сериала «Лихие»?

Наш ответ:

«Лихие» — сериал российских стрим-сервисов Okko и START, премьера которого состоялась 24 октября. Действие разворачивается в мятежные годы, последовавшие за распадом Советского Союза. В центре сюжета — проживающий в Хабаровском крае егерь, охотник и пчеловод Павел Лиховцев. Вместе с женой он воспитывает сына Женьку, стремясь сделать из него настоящего мужчину. С наступлением 90-х хозяйство Лиховцева терпит крах. В поисках лучшей жизни он откликается на предложение знакомого и присоединяется ко влиятельной преступной группировке «Общак», которая борется за власть над Хабаровском. Павел и Женька оказываются вовлечены в криминальные разборки. При этом в сериале показаны как события, имевшие место в 90-х, так и то, что произошло с героями спустя два десятка лет. В соответствии с этим финальная серия первого сезона поделена на две части.



В заключительном эпизоде Ильяс Валиев, сын убитого бизнесмена Валиева, посещает могилу отца, а затем приходит в тату-салон Лизы, жены Жени Лиховцева. Ильяс передает через Лизу привет Жене. Используя Лизу, на Женю выходит майор Зозуляк. Под его давлением Женя сдает и себя, и своего отца. Во второй половине серии, которая разворачивается в 2020-х, Лиховцев-старший сидит в тюрьме. Он получает от Жени сообщение: «Мы дома». Женя этим хочет сказать, что привез своего похищенного сына Васю в Хабаровск. Вслед за этим Павел заключает сделку со следствием, признавшись в 20 убийствах. В то же время Женя учит Васю в лесу обращаться с оружием. Однако Вася в итоге стреляет в отца и убегает. По пути Вася натыкается на медведя.



Известно, что второй сезон «Лихих» уже снят, но дата премьеры пока не анонсирована.