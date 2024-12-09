Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился первый сезон сериала «Лихие»?

Чем закончился первый сезон сериала «Лихие»?

Олег Скрынько 9 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Лихие» — сериал российских стрим-сервисов Okko и START, премьера которого состоялась 24 октября. Действие разворачивается в мятежные годы, последовавшие за распадом Советского Союза. В центре сюжета — проживающий в Хабаровском крае егерь, охотник и пчеловод Павел Лиховцев. Вместе с женой он воспитывает сына Женьку, стремясь сделать из него настоящего мужчину. С наступлением 90-х хозяйство Лиховцева терпит крах. В поисках лучшей жизни он откликается на предложение знакомого и присоединяется ко влиятельной преступной группировке «Общак», которая борется за власть над Хабаровском. Павел и Женька оказываются вовлечены в криминальные разборки. При этом в сериале показаны как события, имевшие место в 90-х, так и то, что произошло с героями спустя два десятка лет. В соответствии с этим финальная серия первого сезона поделена на две части.

В заключительном эпизоде Ильяс Валиев, сын убитого бизнесмена Валиева, посещает могилу отца, а затем приходит в тату-салон Лизы, жены Жени Лиховцева. Ильяс передает через Лизу привет Жене. Используя Лизу, на Женю выходит майор Зозуляк. Под его давлением Женя сдает и себя, и своего отца. Во второй половине серии, которая разворачивается в 2020-х, Лиховцев-старший сидит в тюрьме. Он получает от Жени сообщение: «Мы дома». Женя этим хочет сказать, что привез своего похищенного сына Васю в Хабаровск. Вслед за этим Павел заключает сделку со следствием, признавшись в 20 убийствах. В то же время Женя учит Васю в лесу обращаться с оружием. Однако Вася в итоге стреляет в отца и убегает. По пути Вася натыкается на медведя.

Известно, что второй сезон «Лихих» уже снят, но дата премьеры пока не анонсирована.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лихие
Лихие криминал, драма
2024, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше