Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился первый сезон сериала «Этерна»?

Олег Скрынько 5 августа 2025 Дата обновления: 5 августа 2025
Наш ответ:

«Этерна» — российский фэнтезийный сериал, основанный на книжном цикле Веры Камши. Первый сезон стартовал в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 5 июля 2025 года, а шестой и заключительный эпизод стал доступен 2 августа.

В концовке Ричард Окделл узнает, что его сестра Айрис состоит в отношениях с его заклятым врагом Эстебаном Колиньяром. Айрис убеждает Ричарда помириться с Эстебаном, чтобы влюбленные могли сыграть свадьбу. Однако Эстебан отвергает предложение Ричарда, в результате чего назначается дуэль. В присутствии Рокэ Альва и Айрис Ричард устраняет соперника. Рокэ Альва сообщает Ричарду, что им суждено стать властелинами мира, ибо они являются потомками богов. Всего таких потомков четверо, но личность остальных двух неизвестна. Рокэ считает, что один из них — Робер Эпинэ.

В то же время изгнанный король Альдо Ракан вербует себе в союзники барсов, чтобы восстановить власть в Талиге. Впрочем, крупных сражений он избегает, предпочитая набеги на окраины королевства. Благодаря такому подходу он рассчитывает довести людей до голода, а затем получить их поддержку, дав им пищу. Робер Эпинэ сначала против такой стратегии, но затем соглашается на сотрудничество.

Рокэ и Ричард готовятся дать отпор бунтовщикам. При этом Ричарду приходится пойти против своего отца Эгмонта, который воюет на стороне короля в изгнании.

Лидер ордена Истины Магнус Клемент подстрекает население Агариса против гаганов. Их глава Енниоль погибает. Отец Герман приходит в Гальтару, надеясь воспрепятствовать концу света.

