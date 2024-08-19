Чем закончился первый сезон "Дома дракона"?

"Дома дракона" – один из самых популярных сериалов современности, который продолжает выходить на стриминговой платформе HBO Max. Напомним о том, что происходило в сериале в первом сезоне.
Первый сезон "Дома дракона" завершился на драматичной ноте, закладывая основу для будущих конфликтов. После смерти короля Визериса I, королева Алисэнт и её отец тайно коронуют Эйгона II, нарушая желание Визериса передать трон Рейнире. Узнав о предательстве, Рейнира пытается собрать союзников, но сталкивается с трудностями. Кульминация наступает, когда принц Эймонд убивает Люцериса Велариона в воздушной схватке. Финальная сцена показывает Рейниру, полную ярости и горя, предвещая начало гражданской войны — "Танца драконов".
