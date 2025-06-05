Меню
Чем закончился "Гангстерленд"?

Олег Скрынько 5 июня 2025 Дата обновления: 5 июня 2025
Наш ответ:

«Гангстерленд» - один из самых популярных сериалов 2025 года, финал первого сезона которого разделил публику. Рассказываем, что произошло в последней серии нашумевшей криминальной драмы.

В финале «Гангстерленда» раскрывается, что предателем среди Харриганов была О'Хара — она тайно работала на Ричи. Однако Гарри всё просчитал: он намеренно подставил её, чтобы нанести удар по конкурентам. Вместе с Кевином они уничтожают и Ричи, и О'Хару, завершив кровавое противостояние. Пока Конрад и Мейв в тюрьме, Кевин и Гарри захватывают власть. Прежде чем перекроить преступный мир Британии, они решают сделать паузу. Кевин пытается вернуть доверие Беллы, но покой обманчив: в порыве чувств Ян случайно ранит Гарри ножом — на этом и обрывается сериал.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гангстерленд
Гангстерленд драма, криминал
2025, США
9.0
