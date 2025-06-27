Меню
Чем закончился фильм "Материалистка"?

Олег Скрынько 27 июня 2025 Дата обновления: 27 июня 2025
Наш ответ:

«Материалистка» - одна из самых обсуждаемых премьер последних месяцев, выдержанная в жанре мелодрамы. Сюжет повествует о любовном треугольнике, итог которого получился следующим:

В финале кинокартины Карен осознает, что настоящее счастье — не в деньгах и статусе, а в искренней любви. Она отказывается от перспективы обеспеченной жизни с богатым мистером Мюрреем и выбирает Джейсона, своего бывшего парня, который ради нее переехал в Нью-Йорк. Карен понимает, что важнее всего — быть с тем, кто принимает ее настоящей, без притворства и условностей. Фильм завершается их трогательным воссоединением, напоминая зрителю, что истинные ценности — это любовь, доверие и душевная близость, а не материальные блага.

