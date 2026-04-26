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Чем закончился фильм «Дыши»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 26 апреля 2026

Сериал «Дыши» (Okko, 2025, 8 серий) завершился открытым финалом — и это было осознанным решением создателей.

В последней серии акушерка Лера (Марина Александрова), нарушив домашний арест, оказывается в тюрьме. Однако следователь Степнова даёт ей шанс изложить свою версию на очной ставке с главврачом Михаилом Юрьевичем. Лера признаётся в алкогольной зависимости и раскрывает главный обман: данные КТГ младенца были уничтожены главврачом, который пытался скрыть осложнения, возникшие ещё до родов.

Чем именно всё закончилось для Леры, для ребёнка и для его матери Маши — зрителям не показали. Режиссёр Анна Кузнецова говорила в интервью, что открытая концовка — не заготовка под второй сезон, а осознанный художественный приём. На момент 2026 года продолжение не анонсировано.

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Дыши
Дыши драма
2025, Россия
6.0
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