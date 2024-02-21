Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился фильм "Абрикосовая горечь"?

Чем закончился фильм "Абрикосовая горечь"?

Олег Скрынько 21 февраля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Александр Мохов снял четырехсерийный фильм "Абрикосовая горечь" в жанре мелодрамы. Главные роли в сериале сыграли Полина Давыдова (Аня) и Рустам Джабраилов (Джемаль).

В завершающей сцене сериала происходит много событий.
Оказывается, что проект, над которым работала Аня, разработан именно ею, а не её коллегой Виталием. В результате Виталий увольняется. Джемаль признается в любви Ане, предлагает ей поехать в Турцию и делает ей предложение. Аня соглашается.

Антон увольняется из авиакомпании, а Владимир отказывается помочь Анастасии. Мать просит Антона вернуться и хочет видеть Аню и внучку перед своей смертью. Антон встречается с Аней, передает документы о разводе и узнает, что она уезжает в Турцию. Джемаля арестовывают, но его освобождают, и Мелику арестовывают вместо него.

Анечка находит Эрсана и убеждает его остаться с отцом. В конце концов, все главные герои обретают счастье и покой.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Абрикосовая горечь
Абрикосовая горечь мелодрама
2024, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше