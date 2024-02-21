Чем закончился фильм "Абрикосовая горечь"?

Наш ответ:

Александр Мохов снял четырехсерийный фильм "Абрикосовая горечь" в жанре мелодрамы. Главные роли в сериале сыграли Полина Давыдова (Аня) и Рустам Джабраилов (Джемаль).



В завершающей сцене сериала происходит много событий.

Оказывается, что проект, над которым работала Аня, разработан именно ею, а не её коллегой Виталием. В результате Виталий увольняется. Джемаль признается в любви Ане, предлагает ей поехать в Турцию и делает ей предложение. Аня соглашается.



Антон увольняется из авиакомпании, а Владимир отказывается помочь Анастасии. Мать просит Антона вернуться и хочет видеть Аню и внучку перед своей смертью. Антон встречается с Аней, передает документы о разводе и узнает, что она уезжает в Турцию. Джемаля арестовывают, но его освобождают, и Мелику арестовывают вместо него.



Анечка находит Эрсана и убеждает его остаться с отцом. В конце концов, все главные герои обретают счастье и покой.