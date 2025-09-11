Меню
Чем закончился четвертый сезон сериала «Лихач»?

Олег Скрынько 11 сентября 2025 Дата обновления: 11 сентября 2025
Наш ответ:

«Лихач» — российский детективно-приключенческий сериал, стартовавший в 2020 году.

О чем «Лихач 4»?

В этом сезоне Сергей Сотников попытается начать жизнь заново, оставив пост начальника уголовного розыска Сочи. Однако страсть к гонкам никуда не денется: Сотников участвует в заездах на мотоциклах по горным трассам и заглядывает в байкерский бар «Бензобак». Однажды Сотников оказывается вовлечен в события, которые выливаются в запутанное расследование. Отправной точкой станет загадочная смерть давней знакомой главного героя. Сотникову приходится вернуться в старый отдел, но лишь в качестве рядового опера.

Что показали в концовке «Лихача 4»?

В последней серии кажется, что заказчиков преступлений уже не вычислить, но внезапно на записях камер наблюдения у дома Аглаева возникает знакомое полиции лицо. Сотникову удается задержать подозреваемого, а после он осознает полную картину происходящего и понимает, кто за всем этим стоит. Лихач получает досье Стаса Михайлова и обнаруживает, что у того старые счеты с Кубатко. Кроме того, в этом эпизоде Алиса и другие члены отдела устраивают для Сотникова сюрприз в честь его дня рождения.

Лихач 4

Лихач 4
Лихач 4 детектив, криминал
2025, Россия
0.0
