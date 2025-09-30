Чем закончился 5 сезон сериала «Спасская»?

«Спасская» — российский детективный сериал, стартовавший в 2020 году.
Главной героиней выступает Анна Спасская, работающая в Сочи следователем уголовного розыска из Сочи. Благодаря проницательному уму, волевому характеру и принципиальности она заслужила авторитет среди коллег и у начальства. Ей удается распутывать самые сложные преступления.
В заключительной части пятого сезона Спасская занимается запутанным делом об убийстве двух конкурирующих виноделов. Сначала был убит Семен Кошелев, а позже — Тихон Журавлев. Главным подозреваемым становится Матвей, брат Семена, у которого есть явный мотив. Матвея задерживают, он признается, что убил Тихона, а тот ранее убил Семена. Несмотря на это, Спасская не верит, что Матвей виновен. Она уверена, что он что-то скрывает. Выясняется, что на самом деле убийцей является Ада, жена Семена Кошелева. Кроме того, в финале Тимур Хасанов приходит к Сергееву за деньгами. Оперативники выслеживают Емельянова. Он, прикрываясь Хасановым, сбегает. Спасская обещает отомстить за Петра. Раненый Емельянов появляется в квартире Олега.
