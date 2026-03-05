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Чем закончился 5 сезон сериала "Первый отдел"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 5 марта 2026 Дата обновления ответа: 5 марта 2026

«Первый отдел» — криминальный сериал НТВ, который продолжает пользоваться огромной популярностью у зрителей.

Каким получился финал 5 сезона

5 сезон сериала «Первый отдел» закончился следующим образом. В центре финала пятого сезона — запутанное дело об убийстве женщины, в котором обвиняют её мужа-алкоголика Дорохова. Все улики против него: кровь жены на одежде, запертая квартира, а приёмная дочь отрекается от него в суде. Отчаявшись, мужчина пытается покончить с собой в камере. Брагин, навестив его в лазарете, интуитивно чувствует невиновность Дорохова, хотя доказательств нет.

Параллельно в городе орудует маньяк, нападающий на женщин в их же квартирах. Брагин и Шибанов показывают фоторобот одной из жертв — та опознаёт налётчика. Юрий понимает: этот же человек мог убить жену Дорохова. Начальница Сорокина согласна с версией, но требует железных улик.

Кульминация наступает, когда преступник залезает в квартиру Брагиных. Вера даёт ему жёсткий отпор, а столкнувшийся с ним у подъезда Макс бросается в погоню и задерживает негодяя. Выясняется, что маньяк мстил жильцам, не дававшим чаевые его брату-курьеру, который и знал коды от всех домофонов. Дорохова освобождают — у ворот СИЗО его встречает дочь, понявшая, что ошиблась.

Тем временем Макс на практике в ППС проявляет себя геройски: разнимает драку игрой на гитаре и спасает девушку из пожара. Но личная жизнь даёт трещину — его новая девушка Таня оказывается дочерью Гаспарова, из-за которого пострадала Вера. Макс уверен, что знакомство было подстроено, и разрывает отношения.

С Веры снимают все обвинения, она даёт интервью, чтобы остановить поток лжи в прессе. В финале Брагины и Шибанов отмечают поимку преступника. Идиллию нарушает звонок Максу: Сталкер угрожает вернуться и вырвать сердце. Брагин скрывает это от Шибанова. Создатели подтверждают: съёмки шестого сезона уже идут, и рейтинги сериала бьют рекорды.

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Первый отдел
Первый отдел детектив
2020, Россия
8.0
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