Чем закончился 3 сезон сериала «Жизнь по вызову»?

Наш ответ:

«Жизнь по вызову» — российский криминально-драматический сериал, премьера которого состоялась в августе 2022 года. Проект насчитывает три сезона. Финальный эпизод третьего стал доступен в онлайн-кинотеатре KION 25 октября.



В третьем сезоне Александр Шмидт, также известный как Мэджик, продолжает использовать свой эскорт-бизнес, чтобы держать под контролем влиятельных людей. Вместе с тем главный герой разыскивает убийцу своей дочери Алины, чтобы затем отомстить, а также разбирается, кто создал компромат на банкира Тамарина, который является крупным клиентом Мэджика. В обоих делах ключевая роль принадлежит Градову. Тамарин, Градов и Мэджик ведут собственную игру, что выливается в клубок интриг. В финале Градов и Тамарин оказываются устранены, равно как и непосредственный убийца Алины. Шмидт нарекает свою помощницу Настю новым Мэджиком. Заканчивается сезон тем, что Шмидт входит в «высшее общество».