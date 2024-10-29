Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился 3 сезон сериала «Жизнь по вызову»?

Чем закончился 3 сезон сериала «Жизнь по вызову»?

Олег Скрынько 29 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Жизнь по вызову» — российский криминально-драматический сериал, премьера которого состоялась в августе 2022 года. Проект насчитывает три сезона. Финальный эпизод третьего стал доступен в онлайн-кинотеатре KION 25 октября.

В третьем сезоне Александр Шмидт, также известный как Мэджик, продолжает использовать свой эскорт-бизнес, чтобы держать под контролем влиятельных людей. Вместе с тем главный герой разыскивает убийцу своей дочери Алины, чтобы затем отомстить, а также разбирается, кто создал компромат на банкира Тамарина, который является крупным клиентом Мэджика. В обоих делах ключевая роль принадлежит Градову. Тамарин, Градов и Мэджик ведут собственную игру, что выливается в клубок интриг. В финале Градов и Тамарин оказываются устранены, равно как и непосредственный убийца Алины. Шмидт нарекает свою помощницу Настю новым Мэджиком. Заканчивается сезон тем, что Шмидт входит в «высшее общество».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Жизнь по вызову
Жизнь по вызову драма
2022, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше