Чем закончился 3 сезон сериала "Клюквенный щербет"?

Наш ответ:

«Клюквенный щербет» — популярный турецкий мелодраматический сериал, выходящий с 2022 года. 30 мая 2025 года в эфир вышел заключительный эпизод третьего сезона. Создатели пока не планируют заканчивать эту историю, анонсировав четвертый сезон.



Сериал повествует о конфронтации двух непохожих друг на друга семейств, которые оказались сведены вместе из-за любви Доги и Фатиха. В финале третьего сезона показан торжественный ужин в особняке Уналов, который оборачивается страшной трагедией. Скорбящий по матери Мустафа обвиняет в произошедшем Ишил, Абдуллаха и всю семью. Он заявляется с пистолетом и начинает стрельбу. Ниляй падает с балкона, а Ишил и Фатих получают серьезные огнестрельные ранения. Увидев, что случилось с Фатихом, Кывылджим теряет сознание. Затем Мустафа собирается выстрелить в своего отца Абдуллаха, но также помышляет о том, чтобы совершить самоубийство. В итоге звучит еще один выстрел, но не показано, кто именно стал мишенью.