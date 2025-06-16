Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился 3 сезон сериала "Клюквенный щербет"?

Чем закончился 3 сезон сериала "Клюквенный щербет"?

Олег Скрынько 16 июня 2025 Дата обновления: 16 июня 2025
Наш ответ:

«Клюквенный щербет» — популярный турецкий мелодраматический сериал, выходящий с 2022 года. 30 мая 2025 года в эфир вышел заключительный эпизод третьего сезона. Создатели пока не планируют заканчивать эту историю, анонсировав четвертый сезон.

Сериал повествует о конфронтации двух непохожих друг на друга семейств, которые оказались сведены вместе из-за любви Доги и Фатиха. В финале третьего сезона показан торжественный ужин в особняке Уналов, который оборачивается страшной трагедией. Скорбящий по матери Мустафа обвиняет в произошедшем Ишил, Абдуллаха и всю семью. Он заявляется с пистолетом и начинает стрельбу. Ниляй падает с балкона, а Ишил и Фатих получают серьезные огнестрельные ранения. Увидев, что случилось с Фатихом, Кывылджим теряет сознание. Затем Мустафа собирается выстрелить в своего отца Абдуллаха, но также помышляет о том, чтобы совершить самоубийство. В итоге звучит еще один выстрел, но не показано, кто именно стал мишенью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше