Чем закончился 3 сезон сериала «Извне»?

Олег Скрынько 14 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Извне» — американский мистический хоррор-сериал, стартовавший в 2022 году. Премьера третьего сезона состоялась 23 сентября 2024 года, тогда как выход заключительной серии намечен на 25 ноября. По этой причине пока нет информации о том, чем закончится третий сезон. На данный момент доступны восемь серий из десяти, так что самое интересное еще впереди.

Шоу пока не было продлено на четвертый сезон. Очевидно, что окончание уже не за горами, поскольку второстепенные персонажи погибают все чаще и чаще. Не исключено, что потенциальный четвертый сезон станет последним. В начале ноября звезды «Извне» Хэролд Перрино (Бойд) и Элизабет Сондерс (Донна) дали интервью ресурсу Radiotimes.com. В этой беседе артисты признались, что не знают, будет ли запущен четвертый сезон, однако отметили, что они и другие члены актерского состава хотят, чтобы продолжение состоялось.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Извне
Извне ужасы, фантастика
2022, США
9.0
