Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Чем закончился 3 сезон сериала "Извне"?

Чем закончился 3 сезон сериала "Извне"?

Олег Скрынько 29 ноября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Третий сезон сериала «Извне» завершился появлением нового антагониста — Мальчика в Желтом, чей демонический образ противопоставлен Мальчику в Белом, олицетворяющему ангела-хранителя. Он помогает Табите спасти всех, но раскрывается, что жители Фромвилля оказались там не случайно. Каждый из них — реинкарнация человека с трудной судьбой, связанной с прошлой жизнью. Так, Табита оказывается Мирандой, женой отца Виктора, а новый полицейский напоминает погибшую жену шерифа Бойда.

Каждый герой должен завершить свое дело, чтобы разорвать цикл перерождений. История приобретает библейские мотивы: Табита и ее муж становятся аналогами Адама и Евы, а Мальчик в Желтом символизирует Сатану, которому жители города отдали души своих детей. Даже беременность Фатимы намекает на миф о Лилит и рождении антихриста. Вопрос о том, как победить Сатану и снять проклятие, станет центральной темой следующего сезона.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Извне
Извне ужасы, фантастика
2022, США
9.0
