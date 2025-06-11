Меню
Чем закончился 3 сезон сериала "Джинни и Джорджия"?

Чем закончился 3 сезон сериала "Джинни и Джорджия"?

11 июня 2025
Наш ответ:

Вот что происходило в финале третьего сезона сериала «Джинни и Джорджия». В девятой серии «It's Time for My Solo» Джорджию признают невиновной, но благодаря кому? Оказывается, Гинни использовала мамины методы. Джорджия была готова сдаться и пойти в тюрьму за убийство мужа Синтии, но Гинни решила вмешаться. После нападения Гила она использовала синяки, чтобы убедить Остина солгать в суде: якобы это Гил убил мужа Синтии из-за конфликта по поводу жилья. Затем Гинни угрожает Синтии разоблачением её связи с Джо — якобы камеры сняли их в ресторане. Синтия врёт под присягой, не зная, что записи нет. Джорджию оправдывают, а Гил скрывается.

Отношения Гинни и Маркуса остаются неопределёнными: он уходит в рехаб, но между ними остаются чувства. В финале Джорджия пьёт молоко, и Гинни вспоминает — так было, когда мама была беременна. Джорджия, возможно, ждёт ребёнка, и это обещает новый виток драмы. Кто отец — Джо или Пол?

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джинни и Джорджия
Джинни и Джорджия драма, комедия
2021, США
0.0
