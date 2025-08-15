Меню
Чем закончился 3 сезон сериала «Два холма»?

Чем закончился 3 сезон сериала «Два холма»?

15 августа 2025
Наш ответ:

«Два холма» — российский антиутопический комедийный сериал, вышедший в онлайн-кинотеатре START. Шоу включает три сезона и полнометражный фильм.

О чем сериал

События разворачиваются в 2140 году спустя столетие после краха знакомой нам цивилизации. В результате применения биологического оружия почти все мужское население планеты вымерло. Женщины, нашедшие способ размножаться без мужчин, основали процветающие города, где царят покой и всеобщее благоденствие. Эта гармония нарушается, когда учительница Рада из города Два холма вступает в отношения с «приматом» Герой.

Что было в третьем сезоне?

В концовке третьего сезона сериала вследствие своеволия искусственного интеллекта Ларисы города остались без защиты. В результате женщины и «приматы» скрываются от холода в метро Москвы под началом Барона. Гера бесследно исчезает, а хранитель семени Юлик теряет память. Анатолий, как-то связанный с дедом Геры, пытается создать новую нейросеть. Персонажи идут с ним в столицу, но это путешествие полно опасностей. В финале боссы объявляют, что обрушат остров на Два холма. Обитатели города готовятся умереть. Ия начинает рожать. Устройство мягкопад позволяет везунчикам с острова приземлиться на землю. Там они встречаются с подругами из Двух холмов. Рада врывается к боссам и находит там Геру, которого пытали миллиардеры. Мимо Рады проползает рептилия и говорит: «Я еще вернусь».

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Два холма
Два холма комедия
2022, Россия
0.0
Два холма. Фильм
Два холма. Фильм комедия, фантастика
2022, Россия
7.0
