Чем закончился 2 сезон сериала "Зимородок"?

Наш ответ:

"Зимородок" (2 сезон) — продолжение популярного турецкого драматического сериала о богатом наследнике, женатом на простой девушке.



Проект оказался весьма успешным, хоть и немного уступил по популярности турецкому хиту "Постучись в мою дверь". Поклонники с нетерпением ожидали продолжения истории, и вскоре после показа финала первого сезона появились слухи о подготовке съемок долгожданного сиквела.



В финальных эпизодах Суна вышла замуж за Саффета, что сильно расстроило и обидело Абидина, узнавшего об этом. Несмотря на это, Ферит, скрывший правду, помог Абидину сбежать из особняка. В это время Сейран находилась под контролем Тарыка, но ей удалось встретиться с возлюбленным в лавке, и они запланировали побег. Однако, в последний момент Тарык появился, выстрелил в спину своему конкуренту и оставил Сейран на улице с умирающим возлюбленным на руках.