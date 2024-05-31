Меню
Чем закончился 2 сезон сериала "Зимородок"?

Олег Скрынько 31 мая 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Зимородок" (2 сезон) — продолжение популярного турецкого драматического сериала о богатом наследнике, женатом на простой девушке.

Проект оказался весьма успешным, хоть и немного уступил по популярности турецкому хиту "Постучись в мою дверь". Поклонники с нетерпением ожидали продолжения истории, и вскоре после показа финала первого сезона появились слухи о подготовке съемок долгожданного сиквела.

В финальных эпизодах Суна вышла замуж за Саффета, что сильно расстроило и обидело Абидина, узнавшего об этом. Несмотря на это, Ферит, скрывший правду, помог Абидину сбежать из особняка. В это время Сейран находилась под контролем Тарыка, но ей удалось встретиться с возлюбленным в лавке, и они запланировали побег. Однако, в последний момент Тарык появился, выстрелил в спину своему конкуренту и оставил Сейран на улице с умирающим возлюбленным на руках.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зимородок
Зимородок драма, мелодрама
2022, Турция
8.0
Постучись в мою дверь
Постучись в мою дверь драма, комедия, мелодрама
2020, Турция
0.0
