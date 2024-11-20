Чем закончился 2 сезон сериала "Жить жизнь"?

Наш ответ:

В последней серии второго сезона сериала «Жить жизнь» происходили следующие события:



Аня просит Матвея узнать у супруги Смолина слабости ее мужа, чтобы использовать их в своих целях. Матвей приглашает Евгению домой и осторожно обсуждает план мести. Женя сомневается, что это возможно, но делится информацией о враге Смолина — бизнесмене Резнике, который может стать рычагом воздействия. Аня и Виктор организуют встречу с Резником, чтобы заинтересовать его проектом Софии. Однако бизнесмен отказывает, но Богинская убеждает его сделать вид, что он заинтересован, чтобы спровоцировать Смолина на действия. План срабатывает: Дмитрий соглашается вложиться, но без участия Резника. Параллельно Аня через Костю ищет дочь Гурама, но их разговор вновь заходит в личное. Костя признается в семейных проблемах и намекает, что Аня к ним причастна.

Рита узнает, что Стас подстроил дружбу Софии и Ани ради мести Смолину. София случайно слышит их разговор, решает покончить с собой, но Богинская спасает ее. Девушки объединяются, чтобы отомстить Стасу и Рите.