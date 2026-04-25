Чем закончился 2 сезон сериала «Универ. Новая общага»?

Второй сезон «Универ. Новая общага» — это продолжение истории знакомых студентов из общежития. В общагу заселяются новые персонажи: гопники Иваныч и Кисель, а также младшая сестра Яны — Юля, которая тут же начинает строить глазки Антону. Маша решает дать шанс отношениям с Валентином, а Майкл безуспешно ищет подходящую девушку.

Но важно не путать: второй сезон «Новой общаги» — это далеко не финал истории. Сериал продолжался ещё несколько сезонов и в итоге дошёл до полного хэппи-энда. Если вы хотите знать, чем заканчивается вся история целиком — в финальной серии всего шоу было сыграно сразу четыре свадьбы: Антон женился на Кристине, Майкл — на Варе, Маша вышла за Валю, а Яна — за Иваныча.

Позднее вышли продолжения — «Универ. 10 лет спустя», «13 лет спустя» и «15 лет спустя», где герои уже разбираются с семейными и карьерными проблемами. Так что если вы ещё только на втором сезоне — впереди долгий, но увлекательный путь.