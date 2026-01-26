«Лимитчицы» — популярный отечественный сериал, недавно вернувшийся на экраны со вторым сезоном. Рассказываем, чем он закончился.

Чем закончился 2 сезон сериала «Лимитчицы»

Второй сезон «Лимитчицы» завершается глубоко трагично, оставляя зрителей в шоке от неожиданной развязки. Кульминация разворачивается на нескольких фронтах: Нина, купив пистолет, решает лично разобраться с Василием, подозревая его в гибели мужа. Однако ее попытка прерывается налетом конкурентов, и она получает ранение, но успевает добраться до Маши с предупреждением. Тем временем Василий, пытаясь спастись, договаривается с криминальным авторитетом Ювелиром, соглашаясь на все его условия.



Центральным и самым горьким событием финала становится гибель Маши. Узнав от раненой Нины, что жизни ее сына Леши угрожает смертельная опасность из-за его связей с криминалом, она спешит его спасти. Маша помогает сыну получить билеты и покинуть город, но в этот самый момент сама попадает под выстрел наемников. Ее жертвенная смерть, спасающая ребенка, становится эмоциональной кульминацией всего сезона.



Параллельно завершаются сюжетные линии других героинь. Зоя, у которой скрывается дочь Нины, переживает поджог своего магазина бандитами, но её спасает Михаил. Судьба самой Нины после ранения остается под вопросом. Финал оставляет Ивана, вернувшегося в город, один на один с известием о смерти жены. Таким образом, сезон завершается на ноте тяжёлой утраты и неопределённости, ломая привычные ожидания от «женского» сериала и задавая высокую драматическую планку для возможного продолжения.

