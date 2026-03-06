Оповещения от Киноафиши
Чем закончился 2 сезон сериала "Ландыши"?

Чем закончился 2 сезон сериала "Ландыши"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 6 марта 2026

«Ландыши» — народный хит, выпущенный стриминговой платформой wink.

Каким получился финал 2 сезона

2 сезон сериала «Ландыши» закончился следующим образом. Второй сезон сериала «Ландыши» оказался мрачнее и драматичнее первого. В центре сюжета — новые испытания для Кати и Лёхи: распад группы, интриги, борьба за наследство и поиски пропавшего мужа. Финальная серия расставила всё по местам.

Катя отказалась от зарубежного наследства и вернулась в Россию, чтобы помогать детям Донбасса. В детдоме она встретила девочку Машу, чьи слова о том, что настоящая семья Кати — это Лёха, растрогали героиню до слёз. Лёха тем временем мучился чувством вины перед погибшими сослуживцами. Разговоры с Борисом и Мамаем помогли ему понять: его долг — жить дальше.

Кульминацией стал музыкальный фестиваль, где Катя вышла на сцену вместо внезапно заболевшей Светы. Исполняя песню «Вторая весна», она посвятила её мужу — и на втором куплете к ней присоединился Лёха, которого вывела за руку Маша. Этот момент в прямом эфире увидел боец, узнавший в Маше свою дочь. А в машине скорой Женя узнал, что у Светы токсикоз — её плохо стало по-настоящему.

Финал — счастливый. Катя и Лёха обнимаются, а в кадре появляется детская коляска: Катя говорит, что у неё новость, и у Лёхи тоже.

