Чем закончился 2 сезон сериала «Игра в кальмара»?

Наш ответ:

«Игра в кальмара» — южнокорейский мегахит стрим-сервиса Netflix. Первый сезон вышел в 2021 году, тогда как премьера второго состоялась 26 декабря 2024 года. В настоящее время к выходу готовится третий сезон, который станет заключительным. Его релиз намечен на 27 июня 2025 года.



Второй сезон заканчивается мощным хлиффхэнгером: Распорядитель, внедренный в игру в качестве подставного участника под номером «001», на глазах у Сон Ки-хуна жестоко убивает его друга Чон Бэ. После этого Распорядитель спрашивает у Ки-хуна, стоит ли его стремление уничтожить игру такой ценой. Также Распорядитель призывает главного героя «больше не играть в супергероя».



По сути, второй и третий сезоны — единая история, которая была разделена на две части. Именно этим объясняется тот факт, что повествование обрывается посередине.