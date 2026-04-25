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Чем закончился 2 сезон сериала «Граница миров»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 апреля 2026 Дата обновления ответа: 25 апреля 2026

Второй сезон «Границы миров» стартовал 23 марта 2026 года на СТС и состоит из 13 серий.

Действие начинается через полтора года после финала первого сезона. Главная угроза — древний вампир Владислав, который вселился в Андрона, и его план по пробуждению Каина — легендарного прародителя вампиров. На протяжении сезона братья Шиловы вместе с коллегами из «Границы миров» поочерёдно сталкиваются с «сыновьями Каина» — могущественными существами, которых Владислав призывает через ритуалы.

Параллельно разворачиваются личные истории: Людмила Николаевна оказывается в новом теле, Лёха проходит вампирскую трансформацию, а Серёга пытается справиться с ролью отца. Ближе к финалу Лёха отправляется в Тёмный мир, Илона с Наташей идут за ним на помощь, а Владислав направляется в Аркаим, чтобы там провести окончательный ритуал.

В финальной серии Каин пробуждается в Аркаиме и готов расправиться со всеми — включая тех, кто его разбудил. Лёха выживает, и команде предстоит финальное противостояние с древним злом.

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Граница Миров
Граница Миров комедия, фантастика
2025, Россия
7.0
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