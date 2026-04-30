Чем закончился 2 сезон "Эйфории"?

«Эйфория» — один из самых успешных сериалов наших дней, недавно вернувшийся с 3 сезоном. Напоминаем, чем закончился предыдущий.

Каким получился финал прошлого сезона

2 сезон «Эйфории» закончился следующим образом. Фезко был готов взять всю вину на себя и стереть отпечатки пальцев Эша с оружия, но 15-летний Эш отказался сдаваться: он заперся в ванной и открыл стрельбу по полицейским. В ходе перестрелки Эша застрелили, а раненого Фезко арестовали. Он так и не попал на долгожданное свидание с Лекси.



Нейт наконец-то отомстил своему отцу Кэлу, сдав полиции флешку с его записями сексуального характера, сделанными без согласия партнёров (включая несовершеннолетнюю Джулс).



Амбициозная Лекси поставила пьесу о реальных событиях из жизни друзей. Это привело к грандиозному скандалу: Кэсси ворвалась на сцену с криками, начала драться с бывшей лучшей подругой Мэдди из-за романа с Нейтом, а разъярённый Нейт покинул зал в поисках отца.



Пока вокруг творился хаос, Ру, наблюдая за пьесой вместе с Джулс, объявила, что ей удалось оставаться чистой до конца учебного года — хотя впереди всё ещё было много нерешённых проблем, включая огромный долг наркодилерше Лори.