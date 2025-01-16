Меню
Чем закончился 11 сезон сериала "Склифосовский"?

Чем закончился 11 сезон сериала "Склифосовский"?

16 января 2025
Наш ответ:

В финале 11 сезона сериала «Склифосовский» медсестра Татьяна узнала, что её парень рассказал матери о двойне и извинился за свои сомнения. Тем временем в квартире хирурга бандиты заставили его согласиться ввести смертельное вещество пациенту во время операции, угрожая его близким. В отделении появилась блогер, сломавшая позвоночник во время селфи, ей предложили операцию. Подозрения одного из врачей на ошибку коллеги не подтвердились, и он извинился.

Главврача попросили помочь оплатить лечение пациентке с раком, и он согласился. Тем временем, дома у хирурга произошла перестрелка между преступниками. Оставшийся в живых признался, что пошёл на преступление ради жены, но выяснилось, что её болезнь неизлечима, а заказчики дали ложную надежду. Заговор раскрыл, что убийство планировала жена пациента ради любовника. Несмотря на это, бизнесмена отправили в операционную, а главный герой сделал ему укол, оставив интригу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Склифосовский
Склифосовский драма, мелодрама
2012, Россия
0.0
