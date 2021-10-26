Чем закончился 1-й сезон «Игры в кальмара»?

Наш ответ:

В заключительной, девятой серии первого сезона оставшиеся в живых игроки приступают к последнему испытанию – «игре в кальмара». После жестокой борьбы Сон Ги Хун выигрывает и получает главный приз – 45,6 миллиарда вон. Его отвозят домой, напоследок отдав карточку, на которой лежат выигранные средства. Однако герой снимает со счета лишь малую часть денег и весь последующий год живет точно так же, как до попадания в игру. Однажды ему передают записку; придя по указанному в ней адресу, Сон видит старика под номером 001, целого и невредимого. О Иль Нам признается, что является создателем игры, а затем умирает. Сон Ги Хун перекрашивает волосы в красный цвет.